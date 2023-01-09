Guardian: Зеленский покорил Голливуд

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский стал своим человеком в Голливуде, считает обозреватель Guardian Изобель Кошив. По ее словам, благодаря общению с американскими актерами он сумел поддержать интерес к проблемам Украины, когда первоначальный всплеск в СМИ утих.

Помимо прочего Кошив приводит цитату президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер. Она назвала путь Зеленского «искусством, имитирующим жизнь» и сам президент Украины достиг «почти легендарного статуса в Голливуде».

Ранее американский актер Шон Пенн приехал на Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Актер привез в Киев свою статуэтку премии «Оскар» и оставил ее там. Зеленский в свою очередь вручил Пенну орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил актера за поддержку и «популяризацию» Украины в мире. Кроме того, имя Шона Пенна увековечили на «Аллее смелости» в Киеве. Ранее там уже открыли табличку с именем экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Известно, что помимо Пенна, Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу.