GT: японскому премьеру стало стыдно из-за поведения Байдена в Токио Global Times: Байден опозорился перед японским премьером на встрече в Токио

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Индии Нарендра Моди принимают участие в праздновании основания японо-американо-австралийско-индийского товарищества / Фото Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден, а также премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Индии Нарендра Моди опозорились перед японским коллегой Фумио Кисидой в ходе второго личного саммита в рамках четырёхстороннего диалога по безопасности, пишет китайская газета The Global Times в Twitter. Лидеры трёх стран так «увлеклись» друг другом, что даже не заметили японского коллегу, тем самым поставив себя в неловкое положение, отмечают китайские журналисты.

Посмотрите, как США относятся к Кисиде, и как Юн (Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи — NEWS.ru) пытается угодить Байдену. Чем усерднее они стремятся притереться к небольшой шайке, возглавляемой США, тем сильнее позорятся, — говорится в публикации.

Ранее обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари заявил, что Запад становится агрессивным и неуравновешенным на международной арене, когда начинает ослабевать его финансовое положение. По его словам, в ходе выступления в Токио президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон обязательно вмешается, если Китай нападёт на Тайвань.

Белому дому при этом пришлось пояснять тревожное заявление американского лидера — речь шла о военной поддержке в рамках закона об отношениях с Тайванем, чтобы Тайбэй мог себя защитить, пишет автор. Ахмари считает, что Вашингтону не стоит вступать в открытую конфронтацию с еще одной ядерной державой, коей является КНР, учитывая то, что он уже «открыто воюет против России».