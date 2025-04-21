Гробовщик украл тело скончавшейся женщины и хранил его на заднем дворе Denver Gazette: бывший директор похоронного бюро обвинен в краже тела американки

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Бывший директор похоронного бюро Apollo Funeral and Cremation Services в Литтлтоне (США) Майлз Харфорд стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над телом 63-летней Кристины Росалес и краже праха десятков людей, передает Denver Gazette. Мужчину арестовали в феврале 2024 года после того, как в его арендованном доме в Денвере были найдены кремированные останки около 30 человек.

По версии следствия, тело американки находилось там более года, а ее семья похоронила другого человека. Харфорда обвинили в обмане множества семей, так как он выдавал им чужие останки, сказано в материале.

Также 34-летнего мужчину заподозрили в жестоком обращении с телами. В апреле фигурант заключил сделку с правоохранителями и частично признал свою вину в преступлениях. Инциденты происходили в период с весны 2019-го по февраль прошлого года. Ему грозит срок в виде 18 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка Шанита Хопкинс кремировала свою сестру, однако спустя семь месяцев узнала, что та жива. По словам американки, ее родственница Шанис была признана пропавшей без вести еще в июле 2021 года. Женщина была сильно возмущена тем, что вся ее семья носила кулоны с прахом чужого человека.