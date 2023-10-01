Грин призвала Минюст наказать демократа за сигнализацию в Конгрессе США

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала американский Минюст наказать демократа Джамаала Боумана за то, что он активировал сигнализацию во время обсуждения проекта бюджета, не включающего помощь Украине, передают «Известия». По ее мнению, это было сделано умышленно.

Демократы в буквальном смысле сделают все, чтобы закрыть наше правительство, потому что миллиарды не идут в их любимую страну — Украину, — сказала Грин.

Ранее демократ Джамаал Боуман включил ложную пожарную сигнализацию во время обсуждения законодателями проекта продления финансирования правительства США, в который не включается помощь Украине. По данному факту комитет по административным вопросам палаты представителей конгресса начал расследование, сообщил журналистам председатель комитета Брайан Стай.

На опубликованных кадрах слышен звук тревоги. Некоторые американские СМИ предположили, что Боуман специально включил сигнализацию, чтобы его однопартийцы смогли подробнее ознакомиться с предложенным республиканцами проектом бюджета без помощи ВСУ. В нижней палате уже одобрили эту инициативу.

Ранее стало известно, что проект временного финансирования правительства США на 45 дней без выделения помощи Украине поддержали 209 членов Демократической партии. В итоге всего один демократ и 90 республиканцев проголосовали против. Теперь документ отправится на рассмотрение сената. Республиканцам и демократам удалось достигнуть соглашения по проекту буквально за несколько часов до потенциальной остановки работы правительства.