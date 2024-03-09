«Гремлину» поручат охоту на НЛО Defensescoop: США запустят систему Gremlin для поиска НЛО

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Пентагон ведет работу над разработкой системы электронного наблюдения Gremlin, которая займется обнаружением аномалий, в том числе и НЛО, сообщает издание Defensescoop. Комплекс будет включать множество компактных датчиков для сканирования пространства в нескольких спектрах.

Мы действительно начинаем понимать, что находится на орбите нашей планеты и как мы можем исключить их как аномальные объекты, — рассказал Тип Филлипс, глава Бюро по разрешению аномалий Пентагона.

При этом он уточнил, что система, среди прочего, позволит собирать данные о технологических новшествах других государств. Сейчас Gremlin проходит тестирование на одном из военных полигонов в Техасе.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Шон Киркпатрик признал, что распространяемые в США спекуляции на тему инопланетян и НЛО существуют лишь для того, чтобы небольшая группа лиц могла получать деньги налогоплательщиков. По его словам, на сомнительные исследования аномальных явлений тратятся миллионы долларов из федерального бюджета. Бывший чиновник отказался назвать конкретные имена людей, причастных к авантюре, однако признал, что среди участников есть и «истинно верующие», которые и вовлекают правительство в кампанию по заработку денег на изучении инопланетян.