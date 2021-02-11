Гражданин РФ заплатил наличными $140 млн за бывший особняк Трампа

https://static.news.ru/photo/6b6b83a6-6c69-11eb-8edf-96000091f725_660.jpg Фото: soldfl.com

Неизвестный гражданин РФ заплатил почти $140 млн (10,4 млрд рублей) за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Палм-Бич (штат Флорида, США). Анонимный покупатель внёс всю сумму наличными.

Соглашение стало рекордным для региона и почти самым крупным в США — в настоящее время первенство принадлежит богатейшему человеку Земли Джеффу Безосу. В 2020-м он выложил $165 млн (12,2 млрд рублей) за недвижимость в Лос-Анджелесе, пишет газета New York Post.

Бывшее поместье Трампа «тайный» россиянин приобрёл на следующий день после осмотра помещений. О сделке стало известно благодаря брокеру Райану Серханту, ранее занимавшемуся продажей элитного пентхауса в Майами. Сейчас там арендуют жильё дочь Трампа Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером. Объект в Палм-Бич является особняком. В нём девять спален с панорамными окнами, салон красоты, игровая комната и винный погреб. На территории площадью 80 соток также находится открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп рискует покинуть свою резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в принудительном порядке. Дело в том, что она не зарегистрирована как жилой дом. Политик оформил это место как гольф-клуб, потому не имеет права проживать там на постоянной основе.

В прошлом веке участок принадлежал бизнес-леди и светской львице Марджори Мэрриуэзер Пост. У неё Трамп и купил дом в 1985 году, сделав из него частный гольф-клуб. Однако чтобы сделать из этой резиденции приносящий доход бизнес, Трамп был вынужден пойти на определённые ограничения. К примеру, в клубе не могло быть более 500 членов, были установлены правила парковки и дорожного движения на прилегающих территориях.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп в последние дни своего президентского срока стал фигурой, в симпатиях к которой опасались признаваться даже многие его сторонники по Республиканской партии. Однако теперь выясняется, что они всё равно нуждаются в нём — по крайней мере, так заявил член Национального комитета партии в штате Арканзас Джонатан Барнетт.