Граждане США задумались о революционной смене власти в стране Hill: в США растет поддержка идеи возвращения Трампа на пост президента с применением насилия

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Американцы все больше поддерживают идею применения насилия для возвращения на пост главы государства экс-президента США Дональда Трампа. Такие данные из недавнего исследования Чикагского проекта по угрозам безопасности (CPST) приводит издание The Hill. Там указано, в частности, что число сторонников революционного подхода к смене власти за прошедший год выросло более чем в полтора раза.

В отчете под названием «Опасности для демократии» CPST указывает: с утверждением о том, что «для восстановления Трампа на посту президента применение силы оправдано» согласны 7% граждан страны, что равняется 18 млн взрослых жителей США. В апреле прошлого года этот тезис поддерживали только 4,5%, или 12 млн человек.

По данным отчета, рост числа сторонников насилия, предположительно, отражает рост авторитета бывшего президента после истории с секретными документами и выдвинутыми против него обвинениями.

Кроме того, согласно исследованию, с недоверием относятся к американским институтам демократии 40% граждан, а еще 20% уверены, что в вопросах управления страной используют «антидемократические политические теории».

Ранее сообщалось, что в США сторонники Республиканской партии отдают предпочтение Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. За экс-президента, согласно данным опроса, в настоящее время готовы проголосовать более половины респондентов. Согласно результатам исследования, за выдвижение Трампа на пост главы государства на очередных выборах выступает 57% участников опроса. Его основной конкурент, губернатор Флориды Рон Де Сантис набирает 13% голосов участников опроса.