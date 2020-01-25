https://static.news.ru/photo/8bfffbd0-3f5e-11ea-a1d7-fa163e074e61_660.jpg «Худшая кошка в мире» Пердита Фото: Mitchell County Animal Rescue

Сотрудники приюта для животных в округе Митчелл, штат Северная Каролина, США, пытаются отдать в хорошие руки «худшую кошку в мире». Они распространили объявление, в котором сказано, что денег с новых хозяев животного брать никто не собирается.

Кошка по кличке Пердита обладает ужасающим характером. Она не может поладить буквально ни с кем, проявляя агрессию по отношению к любому живому существу, появляющемуся в её поле зрения. Все попытки приласкать Пердиту заканчиваются немедленным нападением животного. Она не щадит ни взрослых, ни детей, ни своих сородичей.

Поначалу мы думали, что кошка больна, но на деле она оказалась просто невыносимой, — приводит слова сотрудников приюта телекомпания ABC.

В настоящее время на объявление откликнулись несколько тысяч человек. Представители приюта просят будущего хозяина Пердиты поскорее забрать кошку.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Новороссийска разместил объявление о продаже «уникальной кошки», оценив животное в 20 млн рублей. При этом он отметил, что допускает возможность торга.

По словам мужчины, кошку он встретил на могиле целительницы в Челябинской области. Он уверяет, что не собирался приручать животное, но оно само пошло за ним.