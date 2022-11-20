Граждане США потребовали от Байдена уйти в отставку в его день рождения

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Читатели американского издания The Wall Street Journal поздравили президента США Джо Байдена с 80-летием и пожелали ему уйти в отставку. Граждане Соединенных Штатов посчитали, что Байден слишком стар для того, чтобы руководить страной. В октябре глава Белого дома заявил, что собирается баллотироваться в президенты на второй срок в 2024 году.

Байден, хорошо отпразднуй свой юбилей. А на следующий день уйди в отставку! — написал пользователь mkbmeb.

Американцы Стивен Тревино и Дон Хансон отметили, что их ровесники начинают уходить из жизни в 65 лет, а действующие кандидаты в президенты — Байден и Дональд Трамп слишком стары для такой должности. По мнению читателей, правительству США необходимо ввести предельный возраст для тех, кто баллотируется на пост президента, который на день инаугурации должен составить 71 год.

Любой, кто поддерживает бредовую идею Байдена снова баллотироваться, должен быть обвинен в жестоком обращении с пожилыми людьми, — подчеркнул Фейт Карлсон.

Читатель с ником Б. Браун считает, что проблема Байдена кроется не в его преклонном возрасте, а в «коррумпированности, противности, радикальности действующего президента США и то, что он некомпетентный дурак».

Однако среди читателей издания есть и такие, кто видит в Байдене лучшего президента в сравнении с кандидатами из республиканского крыла. Так, пользователь Eddie уверяет, что если человек хорошо справляется со своей работой, то не стоит призывать его уйти с должности только из-за возраста.

В пресс-службе Белого дома написали, что Байден отметит юбилей в семейном кругу с супругой Джилл и близкими родственниками.

Ранее обозреватель Washington Post Меган МакАрдл написала, что состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».