Граждане США получили более 50 млн доз вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9e686cd8-6e6c-11eb-847f-96000091f725_660.jpg Фото: Jose More/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — заявил, что граждане страны получили 50 641 884 дозы вакцин от коронавируса. При этом на места поставлено более 69,8 млн доз.

Об этом сообщается на сайте CDC. Отмечается, что для американцев, привитых первой дозой, сразу резервируется и вторая. Используются вакцины Pfizer и Moderna, прививки которыми предусматривают месячный интервал между двумя инъекциями.

С начала вспышки коронавируса в США заразились смертоносной инфекцией более 27,5 млн человек, из них более 483 тыс. скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом на Западе и в РФ. Он считает, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом намного эффективнее, чем в США и в Европе.