Граждане США получили более 50 млн доз вакцины от коронавируса

Американский регулятор — Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) — заявил, что граждане страны получили 50 641 884 дозы вакцин от коронавируса. При этом на места поставлено более 69,8 млн доз.
Об этом
С начала вспышки коронавируса в США заразились смертоносной инфекцией более 27,5 млн человек, из них более 483 тыс. скончались.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский президент Владимир Путин оценил борьбу с коронавирусом на Западе и в РФ. Он считает, что мобилизация системы здравоохранения и промышленности позволила России бороться с коронавирусом намного эффективнее, чем в США и в Европе.