Граждане Китая попытались проникнуть на секретные объекты США более 100 раз

Фото: Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство США зафиксировало свыше 100 попыток проникновения на военные базы и другие секретные объекты гражданами Китая, сообщает издание Wall Street Jorunal. По данным силовых ведомств, посторонние лица, выдававшие себя за туристов, пытались проникнуть на ракетный полигон в Нью-Мексико, а также на ракетную площадку во Флориде. Подчеркивается, что во втором случае «незваные гости» использовали акваланги.

Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз, — рассказали источники газеты в правительстве США.

Рост числа подобных инцидентов вызывает обеспокоенность у ФБР, Пентагона и других американских силовых ведомств. По мнению аналитиков, Пекин все чаще вынуждает собственных граждан, находящихся в США, шпионить в пользу государства. Нередко такие случаи происходят в сельской местности, где шпионы выдают себя за туристов или заблудившихся путешественников. Комментируя материал Wall Street Journal, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркнул, что утверждения о шпионаже являются «злонамеренной выдумкой». Он призвал США отказаться от менталитета холодной войны.

Как сообщалось ранее, китайский разведчик под псевдонимом Робин Чжан обменивал и покупал у британских чиновников секретную информацию. По данным The Times, такие сделки проводились через фейковые профили. Всего Чжан «обработал» свыше тысячи чиновников. Службы безопасности стран Запада назвали Чжана «самым плодовитым шпионом» за последнее поколение.