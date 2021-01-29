Граждан США обязали носить маски в общественном транспорте

https://static.news.ru/photo/38e107a0-62d5-11eb-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте, даже в самолётах и поездах. Решение вступит в силу 1 февраля 2021 года. Меры принимаются на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. В ближайшее время руководитель ведомства Рошель Валенски подпишет соответствующий документ.

Средства индивидуальной защиты должны будут носить прибывающие в США или покидающие их территорию, а также пассажиры, путешествующие по стране, говорится в заявлении CDC. Кроме того, те же требования распространят на работников транспорта: водителей, кондукторов и других сотрудников. СИЗ обязательно должны будут полностью «закрывать рот и нос», когда гражданин ждёт рейс.

От ношения СИЗ освободили детей до двух лет. Также маски не нужно надевать, в частности, во время приёма пищи. Вступивший недавно в должность президента США Джо Байден одним из первых указов подписал распоряжение о масочном режиме в течение 100 дней. Кроме того, он вернул Белый дом во Всемирную организацию здравоохранения.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски заражения коронавирусной инфекцией будут минимальны, если следовать рекомендациям ведомства. По её словам, для каждой отрасли экономики и для предприятий всех отраслей независимо от форм собственности существуют методические рекомендации.

По данным на утро 30 января, за минувшие сутки в РФ зафиксировано 19 032 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.