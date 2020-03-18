Власти Канады и Соединённых Штатов 18 марта объявят о соглашении о частичном закрытии границы. Через неё будет приостановлен пропуск путешественников, чьи поездки не являются неотложными. При этом торговые, коммерческие грузы пускать продолжат.
Меры будут приняты для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса,
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что рейсы из других государств будут принимать лишь аэропорты в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники