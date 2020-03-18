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Решение Пекина отозвать аккредитации журналистов трёх основных американских газет навредит общей осведомлённости о пандемии коронавируса. Об этом репортёрам заявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

Китайцы скажут вам, что они хотят, чтобы люди знали больше о стране, и всё же они продолжают предпринимать действия, подобные сегодняшним, когда лишают мир возможности узнать, что на самом деле...