«Градус растет»: Маск высказался по поводу беспорядков в Дублине Маск: градус конфликта в Европе неуклонно растет

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Градус конфликта в Европе неуклонно растет, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Twitter (X) на фоне новостей о беспорядках в Дублине. По мнению бизнесмена, обстановка накаляется с каждым годом, а возможно, и с каждым месяцем.

Градус конфликта растет с каждым годом, если не месяцем, — отметил Маск.

Так предприниматель отреагировал на недавнее нападение на женщину и троих детей в Дублине. После инцидента по городу прокатилась волна протестов — жители поджигали машины, буйствовали, один полицейский пострадал. Местного жителя, нанесшего прохожим множество ножевых ранений, задержали — он также получил травмы, поэтому был госпитализирован вместе со своими жертвами.

Ранее Маск заявил, что Европа приближается к гражданской войне. По мнению предпринимателя, текущая политика ЕС и сохранение действующих миграционных трендов делают такой исход неизбежным. Это высказывание поддержали в России: сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что предприниматель говорит здравые вещи, и к нему нужно прислушиваться, поскольку Европа и Америка действительно столкнутся с серьезными внутренними конфликтами, если политика государств не изменится в ближайшем будущем.

Ранее миллиардер посоветовал Украине уступить России некоторые территории, чтобы избежать третьей мировой войны. По мнению Маска, Киеву стоит просто признать вхождение в состав РФ новых регионов как данность.