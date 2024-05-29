«Готовятся к заварушке»: военэксперт о размещении американских РСМД в Азии Военный эксперт Дандыкин: США разместят РСМД в Азии для помощи Тайваню

США хотят разместить ракетные комплексы средней и меньшей дальности (РСМД) в Азии для помощи Тайваню, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что Вашингтон «готовится к заварушке». Он отметил, что на бумаге США признают целостность Китая, но на деле ведут себя, руководствуясь двойными стандартами.

На мой взгляд, американцы готовятся к заварушке вокруг Тайваня, потому что США на бумаге признают территориальную целостность Китая, а ведут себя, руководствуясь двойными стандартами. Я бы назвал это даже американским стандартом, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, США осознают стратегическую важность Тайваньского пролива и самого острова. Он отметил, что Малаккский пролив, расположенный неподалеку, позволяет Китаю экспортировать товары по всему миру. Как уточнил эксперт, размещение ракетных комплексов нужно для дестабилизации КНР.

На мой взгляд, все это — подкоп под Китай. Россия, конечно, тоже представляет для них угрозу. Но Китай они боятся ничуть не меньше, по сути. И американцы собирают всю эту рать, чтобы положить КНР на лопатки, — заключил Дандыкин.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что учения китайской армии у берегов Тайваня показали незаинтересованность Пекина в получении контроля над островом мирным путем. По его словам, Вашингтон не прекратит поставки оборонительных вооружений Тайваню.