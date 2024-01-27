«Государство-обрубок»: в США озвучили «лучшее решение» по Украине Сенатор Вэнс назвал мир с Россией «лучшим решением» для Украины и США

Фото: МО Украины

Украине и США следует заключить мир с Россией, это будет «лучшим решением», написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в социальной сети Twitter (X). По его мнению, промедление в этом вопросе только лишает Украину все новых и новых территорий.

Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир (с Россией. — NEWS.ru). Чем дольше продолжается война, тем больше Украина превращается в государство-обрубок, — резюмировал политик.

Ранее колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в рамках контрнаступления. Журналист назвал ситуацию для украинской армии на фронте «болезненным возвращением в реальный мир».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров до этого сказал, что специальная военная операция ВС России не закончится до выборов президента США. По его словам, это обусловлено тем, что действующий президент Штатов Джо Байден не позволит Киеву пойти на переговоры.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев говорил, что России не следует «играть в поддавки», предлагая Украине те или иные варианты перемирия. С действующими властями Киева ни о чем нельзя договариваться, подтверждением этому служит трагедия в Белгороде, пояснил он.