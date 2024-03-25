«Государства не будет»: в США обрисовали будущее Украины Экс-разведчик США Риттер: на Украине создадут буферные зоны

Фото: МО Украины

Россия создаст на территории Украины буферные зоны, чтобы предотвратить ракетные удары, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. По его словам, украинское государство попросту перестанет существовать.

Больше не будет украинского государства. <...> Все, кто говорил о необходимости дать ВСУ дальнобойное оружие, будут виноваты в этом. Как уже говорил Владимир Путин, на этой территории будут созданы буферные зоны. Их размеры будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь лучшие западные ракеты, — спрогнозировал эксперт.

Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен предположил, что Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону Киева без поддержки Вашингтона. Он отметил, что Украина может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории, поскольку у нее скоро закончатся и средства противовоздушной обороны, и боевые самолеты.

До этого издание Al Binaa писало, что поражение Вооруженных сил Украины в конфликте неизбежно, что, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для Вашингтона. По мнению автора статьи, при таком сценарии США лишатся мирового влияния, превратившись в регионального игрока без глобального статуса.