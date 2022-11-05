Госсекретарь США все решил за Россию Неоимпериализм ищет варианты присвоения чужих природных ресурсов

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен заверил, прежде всего, видимо, американских союзников в том, что Россию вполне может устроить вводимый коллективным Западом потолок цен на ее нефть, а значит, она продолжит ее продавать. Самое забавное заключается в том, что конкретно этот потолок так пока ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не согласован. Сначала речь в кулуарах шла о $60 за баррель. Затем цифру эту, откровенно взятую с потолка, вроде бы решили увеличить, чтобы пресловутый «потолок» был ближе к рыночным реальностям.

Но суть процесса остается прежней. Вашингтон продолжает маневрировать, пытаясь найти некую в прямом смысле золотую середину между господством своей суверенной воли, закона для сателлитов и все более сильной озабоченностью союзников, которые готовы страдать за идеалы демократии. Но всему же есть границы.

Известно, что цена классической нефтяной бочки — во многом феномен чисто психологический. Каждый раз, когда возникает только тень подозрения по поводу возможности сокращения или прерывания нефтяных поставок в результате военных действий, стихийных катаклизмов или просто роста напряженности в нефтедобывающих регионах мира, ценник барреля резко идет вверх. Причем цены прыгают в сугубо предварительном порядке. Это, естественно, влияет на всю мировую экономическую конъюнктуру.

Потому очередная американская инициатива, игнорирующая ту самую невидимую руку рынка, стала автоматически влиять на стоимость и нефти, и всех нефтепродуктов. Неслучайно тут же выросли автоматически и закупки нашего черного золота в оплотах демократии, начиная с самих Соединенных Штатов Америки, куда массово пошли поставки нашего дизельного топлива. Запад запасается впрок. Параллельно из-под «потолка» как бы выводится и российская нефть, что течет по нефтепроводам на основе долгосрочных соглашений. И вся проблема сводится к морским танкерным поставкам, которые США с союзниками и надеются регулировать, навязывая нам свой «потолок».

Фото: Janine Schmitz/photothek.de /Global look Press Энтони Блинкен

Так что выступление Блинкена — это отчаянный сигнал рынку, что не все еще потеряно. Есть надежда и невинность политическую соблюсти, и капитал приобрести. В смысле — не усугублять для европейских союзников положение, когда рост стоимости энергии накануне зимы с ее обычными перегрузками внушает европейскому обывателю ощущение приближающегося апокалипсиса.

К тому же американские планы взбудоражили вообще все нефте- и газодобывающие страны, резонно опасающиеся, что, мол, лиха беда начало. И завтра уже всем попытаются установить приемлемые для Запада цены на углеводороды. Неоимпериализм постоянно ищет варианты присвоения чужих природных богатств.

Но, с другой стороны, и Вашингтон не может себе позволить потерять лицо на фоне постоянных разговоров о том, что антироссийские санкции больнее ударили по американским сателлитам, а не по России. И более того, США вообще, дескать, выглядят главным бенефициаром всей этой суеты, поскольку за океан устремились не только капиталы, но и целиком передовые предприятия в поисках куда более реальных ценников за электричество.

Дата введения «потолка» приближается, но не исключено, что его просто зафиксируют на вполне реальной высоте. Но и в Москве, надо полагать, понимают, что дело не только в цене, но и в самом принципе нераздельности суверенитета.