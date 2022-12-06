Госсекретарь США: создание трибунала по Украине находится на столе Госсекретарь США Энтони Блинкен: создание трибунала по Украине находится на столе

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе», пишет The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что должна быть ответственность за то, что происходит.

Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе, — заявил Блинкен.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз создает специализированный международный суд при поддержке ООН, который займется расследованием действий России на Украине. Также ЕС создаст структуру для взыскания с РФ компенсации в пользу украинского государства.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что идея создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, выдвинутая Еврокомиссией, является попыткой Запада придать легитимность отъему российских активов. По его словам, для этого Западу также нужно прикрыться авторитетом ООН.