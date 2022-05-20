Госсекретарь США рассказал об отказе России вступать в НАТО

Энтони Блинкен / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В 1990-х годах России предлагали вступить в НАТО, но она отказалась от членства в Альянсе, рассказал в эфире телеканала CBS глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Он также заверил, что у НАТО нет агрессивных намерений в отношении РФ.

В 1990-х этот вопрос действительно обсуждался. Россияне решили, что они этого не хотят, — сказал Блинкен в ответ на предложение ведущего пригласить РФ в НАТО.

По словам госсекретаря, Альянс создавался исключительно с оборонительными целями, для уверенности входящих в него стран, что партнёры встанут на их защиту в случае нападения. Он подчеркнул, что НАТО никогда не нападало на Россию и не имеет намерений делать это в будущем.

Ранее эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман назвал ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам после распада СССР. По его словам, Вашингтон просчитался в своей оценке реакции Москвы на этот шаг.