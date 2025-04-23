Госсекретарь США раскрыл, какой на самом деле должна быть НАТО Рубио: НАТО должна быть оборонительным альянсом

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НАТО должна быть оборонительным альянсом, а не союзом США и «горстки младших партнеров», заявил порталу The Free Press госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, каждый партнер в этой организации должен нести свою ношу.

НАТО — это хорошо до тех пор, пока это настоящий Североатлантический альянс, пока это настоящий оборонительный союз, — сказал Рубио.

В то же время госсекретарь отметил, что нынешняя ситуация в НАТО напоминает зависимость, потому что ряд стран тратит на оборону чуть более 1% от ВВП. Тем не менее Рубо подчеркнул, что сохранение Альянса в интересах США, потому что наличие оборонительного союза с передовыми экономиками и развитыми ВС умножает силу Соединенных Штатов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не может более являться единственным гарантом безопасности Европы. Он подчеркнул, что это время прошло, и теперь страны континента должны нарастить военные усилия и принять на себя эту роль.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что у США закончилось терпение для того, чтобы заниматься делами Евросоюза и Украины, поэтому Вашингтон отказывается выступать гарантом безопасности континента. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский запутал руководство европейских стран.