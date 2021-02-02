Госсекретарь США призвал освободить Навального

https://static.news.ru/photo/804f55b0-658c-11eb-bfb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон глубоко обеспокоен решением суда о замене условного срока на реальный в отношении оппозиционного блогера и политика Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Соединённые Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок, — говорится в заявлении госсекретаря.

Госсекретарь напомнил, что российские граждане, в том числе Навальный, имеют права, которые им гарантированы Конституцией, а Россия, в свою очередь, имеет международные обязательства уважать равенство всех перед законом и права граждан на мирные собрания. По мнению Блинкена, процесс над оппозиционером «подавляет политический плюрализм».

Мы вновь призываем российские власти немедленно и безусловно освободить господина Навального, — подчёркивается в документе.

Ранее глава МИД Великобритании Доменик Рааб также призвал отпустить Алексея Навального, приговорённого к реальному лишению свободы.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Рассмотрение представления ФСИН проводилось судом в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Навальный был задержан 17 января по прилёту в Россию из Германии. Его обвинили в том, что он не отмечался в полиции по условиям приговора. Оппозиционер на суде представил справки о том, что находился на излечении в Германии от последствий отравления ядом типа «Новичок» и не мог регулярно отмечаться.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия зарубежных посольств в ситуации с судом над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Она отметила, что по каждому отдельному случаю внешнеполитическое ведомство РФ подготовит свой план действий.