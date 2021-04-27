Госсекретарь США признал важность открытого диалога с Россией

https://static.news.ru/photo/fea86fa6-100e-11eb-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Открытый диалог Вашингтона и Москвы пойдёт на пользу отношениям между странами. Такую позицию высказал в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в том случае, если РФ продолжит осуществлять «бездумные и агрессивные» действия, Штаты готовы принять ответные меры, однако Вашингтон рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Возможность поговорить лицом к лицу будет выгодна как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией подобной активности, так и в случае, если нам нужно будет определиться с тем, какие действия предпринять, если она выберет более предсказуемый и стабильный курс, — сказал американский госсекретарь.

При этом он не ответил на вопрос, есть ли подтверждение участие в американо-российском саммите со стороны РФ.

Я не знаю, было ли формальное принятие приглашения, но мы обсуждаем этот вопрос, обсуждаем время проведения такой встречи, — заявил Блинкен.

Идею проведения американо-российского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы» высказал 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Джо Байден. В дальнейшем американский лидер пояснил, что предложил своему коллеге встретиться летом в Европе.