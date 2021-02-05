Госсекретарь США пообещал «привлекать КНР к ответственности»

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США будет привлекать КНР в ответственности. Об этом госсекретарь США Блинкен заявил своему коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, Штаты будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Корейскую народную республику к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.

Кроме того, Прайс сообщил, что Блинкен обещал китайскому коллеге, что США продолжат отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к сообществу осуждения военного переворота в Бирме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Он поздравил американского коллегу со вступлением в должность и выразил надежду на конструктивный диалог между двумя странами.