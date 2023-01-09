Госсекретарь США осудил атаки на президента Бразилии

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил в Twitter погромы и захват правительственных зданий в столице Бразилии. Он призвал немедленно прекратить беспорядки.

Мы осуждаем сегодняшние атаки на президентство Бразилии, конгресс и верховный суд. Применять насилие для того, чтобы совершать нападения на демократические институты, всегда неприемлемо. Мы присоединяемся к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в призыве немедленно прекратить эти действия, — заявил Блинкен.

Также с критикой беспорядков выступил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

На фоне происходящего в Бразилии Мексика выражает полную поддержку правительству президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, выбранному волей народа. Мы не приемлем любые покушения на демократические институты этого братского народа, — написал Эбрард.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице страны Бразилиа. Особое положение будет действовать до конца месяца из-за беспорядков.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали из столицы.