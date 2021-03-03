Госсекретарь США назвал главный геополитический вызов для страны в XXI веке

https://static.news.ru/photo/0452867c-7c47-11eb-b66a-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Отношения с Китаем являются главным геополитическим вызовом для США в XXI веке по мнению новой американской администрации, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что американо-китайские отношения стали «крупнейшим геополитически вызовом XXI века». Политик коснулся темы взаимодействия с Россией.

Несколько стран представляют серьёзный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея, — отметил госсекретарь США во время выступления, посвящённого стратегическим приоритетам во внешней политике.

Ранее Блинкен рассказал, как новая администрация США видит внешнюю политику. Вашингтон теперь не будет продвигать демократию через дорогие военные операции или свергать авторитарные режимы силой. Новая американская администрация будет делать это иначе — побуждая к реформам и демократии.

Госсекретарь США также назвал основные претензии Вашингтона к Москве. По его словам, американцы недовольны рядом «вопиющих» действий, подрывающих американские интересы и ценности. Эти случаи будут расследованы со стороны США.

Как писал NEWS.ru, Блинкен заявил, что Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и вопросов, которые связаны с безопасностью.