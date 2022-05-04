Госсекретарь США Блинкен заразился коронавирусом

Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы Госдепа Неда Прайса, пишет ТАСС.

Отмечается, что у Блинкена лёгкое течение болезни.

ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днём показал положительный результат на COVID-19, — сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В документе подчёркивается, что Блинкен лично вот уже несколько дней не виделся с Байденом.

Президент не считается близким контактом в соответствии с инструкциями Центров по контролю и профилактике заболеваний, — добавил Прайс.

Известно, что госсекретарь будет находиться у себя дома на изоляции. Он продолжит работу в онлайн-формате. Блинкен был привит и получил бустерную дозу вакцины.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что глава американской дипломатии Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону сроки возвращения американских дипломатов на Украину. В ходе беседы стороны также затронули вопрос выделения дополнительной помощи Киеву в размере $33 миллиардов. Дипломат добавил, что американская сторона планирует как можно скорее вернуть своих сотрудников в Киев.