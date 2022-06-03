Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Запад не пытается затянуть конфликт на Украине. Он призвал Россию завершить специальную военную операцию, передает ТАСС. Блинкен придерживается одинаковой точки зрения с президентом США Джо Байденом по вопросу укрепления украинского военного потенциала, считая, что поставки оружия Киеву необходимо продолжать.
Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить этот конфликт, чтобы причинить боль России, — заявил он.
Глава Госдепа добавил, что «США испытывают огромное уважение к россиянам», не видят в них врагов и желают им достойного будущего.
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в конце апреля, что США всячески затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжают снабжать Киев деньгами и вооружением.
3 июня Министерство иностранных дел России обвинило США в нарушении международных обязательств в связи с поставками Вашингтона Киеву четырех вертолетов Ми-17. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, согласно юридически закрепленным договоренностям между Соединенными Штатами Америки и РФ, боевые вертолеты ранее были переданы Вашингтону для их эксплуатации исключительно в Афганистане.
Она добавила, что действия Вашингтона — пример политики «двойных стандартов» и то, что делают США, способствует затягиванию конфликта.