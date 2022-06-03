Госсекретарь США: Запад не пытается затянуть конфликт на Украине Блинкен призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Запад не пытается затянуть конфликт на Украине. Он призвал Россию завершить специальную военную операцию, передает ТАСС. Блинкен придерживается одинаковой точки зрения с президентом США Джо Байденом по вопросу укрепления украинского военного потенциала, считая, что поставки оружия Киеву необходимо продолжать.

Ни Соединенные Штаты, ни наши союзники и партнеры не стремятся продлить этот конфликт, чтобы причинить боль России, — заявил он.

Глава Госдепа добавил, что «США испытывают огромное уважение к россиянам», не видят в них врагов и желают им достойного будущего.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в конце апреля, что США всячески затягивают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжают снабжать Киев деньгами и вооружением.

3 июня Министерство иностранных дел России обвинило США в нарушении международных обязательств в связи с поставками Вашингтона Киеву четырех вертолетов Ми-17. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, согласно юридически закрепленным договоренностям между Соединенными Штатами Америки и РФ, боевые вертолеты ранее были переданы Вашингтону для их эксплуатации исключительно в Афганистане.

Она добавила, что действия Вашингтона — пример политики «двойных стандартов» и то, что делают США, способствует затягиванию конфликта.