Госсекретарь США Блинкен: контрнаступление ВСУ только начинается

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Контрнаступление ВСУ только начинается и пока не известно, как далеко оно зайдет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции. Он также указал на «значительный прогресс» боевой активности украинцев, который не произошел бы без поставок американского вооружения. Блинкен также похвалил солдат ВСУ за мужество и стойкость

И это все еще первые дни, поэтому я думаю, что было бы неправильно предсказывать, куда именно это пойдет, когда это произойдет и как это произойдет. Но ясно, что мы наблюдаем значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке, — заявил Блинкен.

При этом госсекретарь США отметил, что ВС РФ держат на территории Украины значительные силы, включая военную технику и боеприпасы. В связи с этим, по словам Блинкена, Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку украинскому государству и по необходимости укреплять оборону своей страны.

Кроме того, госсекретарь США обвинил Россию в глобальном росте цен на энергоресурсы, а также в посягательстве на принципы безопасности международной системы.

Ранее в Politico сообщили, что США в течение этой недели могут объявить о выдаче нового пакета военной помощи Киеву в объеме $600 млн. По информации издания, поддержка Украине будет похожа на ту, которая была ранее согласована на сумму в размере $675 млн.