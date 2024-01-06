Госсекретарь Миссури пригрозил отстранить Байдена от праймериз из-за Трампа

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Госсекретарь Миссури Джей Эшкрофт в Twitter (Х) пригрозил отстранить президента США Джо Байдена от участия в демократических праймериз в своем штате по аналогии с его конкурентом Дональдом Трампом, которого убрали из бюллетеней в Колорадо и Мэне. По итогам этих праймериз определяется партийный кандидат на президентских выборах.

То, что произошло в Колорадо и Мэне — позор и подрывает устои нашей республики. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену, — написал Эшкрофт.

Основанием для снятия бывшего президента с праймериз судьи в Мэне и Колорадо посчитали его причастность к «мятежу». Речь идет о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе. Согласно документам суда, политик требует отменить это решение, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.

В свою очередь Верховный суд США назначил на 8 февраля слушание по жалобе Трампа на свое исключение из первичных выборов в штате Колорадо. Стороны обязаны представить свои аргументы в суд до 18 января.