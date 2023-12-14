Гоша Рубчинский стал работать на Канье Уэста Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Гоша Рубчинский

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного американским рэпером Канье Уэстом, сообщил в своем Twitter (X) рэп-исполнитель. Уэст отметил, что приход Рубчинского в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна, — написал рэпер.

Минувшим летом Канье Уэст со своей новой женой Бьянкой Цензори шокировал итальянцев эксцентричными нарядами во время романтической поездки во Флоренцию. Американец появлялся на публике в обтягивающих колготках и босиком, а также с полотенцем на голове, а его супруга была замечена в полупрозрачном комбинезоне и откровенном боди.

В декабре американский рэпер Ty Dolla $ign опубликовал предполагаемый треклист совместного альбома с Канье Уэстом. В нем указаны названия 18 композиций. Ty Dolla $ign также выложил отрывок одной из песен, которая, судя по треклисту, будет открывать их совместный релиз с Уэстом. В композиции Everybody засэмплирован одноименный хит популярной в 1990-х американской поп-группы Backstreet Boys.