Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

https://static.news.ru/photo/6840aa36-abca-11ea-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imageBROKER.com/Global Look Press

Государственный долг США впервые за всю историю превысил $26 трлн в связи с предпринимаемыми правительством усилиями по преодолению пандемии коронавируса.

Он (госдолг. — NEWS.ru) увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн, — сообщает телекомпания CBS со ссылкой на данные Минфина США.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении свыше $2 трлн для стимулирования экономики и смягчения причинённого пандемией ущерба. Согласно документу, средства должны быть направлены на помощь ряду отраслей, медучреждениям, а также на выплату пособий по безработице.

Кроме того, 22 апреля сенат одобрил ещё один пакет мер, предусматривающий выделение ещё около $500 млрд. В ближайшее время голосование по законопроекту должно состояться в палате представителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн. К увеличению долговых обязательств федерального правительства привели меры, связанные с пандемией коронавируса.