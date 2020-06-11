Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов

Государственный долг США впервые за всю историю превысил $26 трлн в связи с предпринимаемыми правительством усилиями по преодолению пандемии коронавируса.
Он (госдолг. — NEWS.ru) увеличился на $1 трлн с 5 мая. Составлял $24 трлн 7 апреля. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн, — сообщает телекомпания CBS со ссылкой на данные Минфина США.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении свыше $2 трлн для стимулирования экономики и смягчения причинённого пандемией ущерба. Согласно документу, средства должны быть направлены на помощь ряду отраслей, медучреждениям, а также на выплату пособий по безработице.
Кроме того, 22 апреля сенат одобрил ещё один пакет мер, предусматривающий выделение ещё около $500 млрд. В ближайшее время голосование по законопроекту должно состояться в палате представителей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн. К увеличению долговых обязательств федерального правительства привели меры, связанные с пандемией коронавируса.
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