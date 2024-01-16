Госдепартамент США отреагировал на ночные удары Ирана по Эрбилю Госдепартамент США осудил Иран за «безрассудные удары» по базам в Эрбиле

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США осудил атаки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на объекты в иракском городе Эрбиль, сообщается на сайте американского ведомства. В Вашингтоне обвинили Тегеран в безрассудстве и выразили свои соболезнования родственникам погибших. Представители Госдепа США подчеркнули, что ракетный удар Ирана подрывает стабильность Ирака.

Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака. Мы поддерживаем усилия правительства Ирака и регионального правительства Курдистана по удовлетворению чаяний иракского народа, — говорится в заявлении.

В Сети также появились кадры, на которых запечатлены последствия ракетного удара по Эрбилю. На них видно, что одно из зданий в иракском городе было практически полностью уничтожено. По данным иранских СМИ, одной из целей КСИР являлся офис израильского МОССАДа.

Представители КСИР ранее заявили, что атаки на объекты в Эрбиле стали ответом на недавние теракты, совершенные на территории Ирана. Отмечается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека. По предварительным данным, среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.