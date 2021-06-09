Госдепартамент США осудил признание ФБК экстремистской организацией

Госдепартамент США осуждает решение суда РФ о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской организацией. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.
Мы осуждаем сегодняшнее решение московского суда о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с находящимся в заключении оппозиционером Алексеем Навальным, — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепа.
Также в заявлении утверждается, что подобное решение российского суда подвергает сотрудников, волонтёров и тысячи сторонников на территории России риску уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией РФ, а также ограничивает возможности оппозиционных кандидатов участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021 года.
Этим действием Россия фактически криминализировала одну из немногих оставшихся в стране независимых политических организаций, — говорится в сообщении.
Вечером 9 июня Московский городской суд принял решение о признании Фонда борьбы с коррупцией (признан российскими властями иноагентом) и Фонда защиты прав граждан (также признан иноагентом) экстремистскими организациями.
Суд отказал юристам в удовлетворении нескольких ходатайств. Защитники просили рассекретить материалы дела, вызвать в суд как свидетеля оппозиционера Алексея Навального, а также разъяснить, могут ли они делиться секретными данными с руководством ФБК.
По оценке прокуратуры, ФБК «занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».