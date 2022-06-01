Госдеп заявил об отсутствии помощи России со стороны Китая

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка пока не видела помощи России со стороны Китая в обходе санкций или военной поддержки. Мнение Блинкена опубликовал журнал Foreign Affairs.

На данный момент мы не видели со стороны Китая ни систематической поддержки усилий России по обходу санкций, ни какой-либо значительной военной поддержки, — сказал госсекретарь США.

При этом Блинкен добавил, что оказание такой помощи Москве со сторны Пекина беспокоит США.

Мы, конечно, видим, что партнёрство между ними продолжается. Это проявляется особенно в том, что Китай продолжает поддерживать российские действия в политическом и дипломатическом плане, — отметил Блинкен.

Ранее китаевед и публицист Николай Вавилов заявил, что Китай готов занять российский рынок автомобилей и мобильных телефонов, но для эффективного сотрудничества необходимо профильное ведомство. Он призвал создать российско-китайскую торговую компанию, санкционированную на уровне президента.