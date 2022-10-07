Госдеп заявил о готовящемся ответе США на решение ОПЕК+

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сейчас рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он добавил, что ведомство при этом «тесно консультируется» с конгрессом, пишет Reuters.

Что касается отношений [с Эр-Риядом] в будущем, мы рассматриваем ряд вариантов ответа. Мы тесно консультируемся с конгрессом, — сообщил Блинкен на пресс-конференции в Лиме.

При этом глава Госдепа не стал уточнять, о каких именно ответных мерах может идти речь.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. С 2 ноября добыча ресурса сокращается на 2 млн баррелей в сутки. На фоне этой новости цена нефти марки Brent выросла до $93 за бочку. А в ближайшие два месяца цена на нефть может вырасти до $100 за баррель.

Ранее энергоэксперт Станислав Митрахович заявил, что США могут очень скоро применить потолок цен на нефть из Саудовской Аравии, чтобы не допустить сокращения ее производства и роста цен. По его словам, причиной этого может стать то, что Эр-Рияд не стремится к снижению цен на нефть и, несмотря на все уговоры США, не хочет увеличивать объемы ее добычи, что необходимо Вашингтону для давления на Россию.