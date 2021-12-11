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Госдеп заявил о единстве позиции G7 относительно «агрессии» России

01:22, 12 декабря 2021
Госдеп заявил о единстве позиции G7 относительно «агрессии» России Фото: Unsplash
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Страны G7 демонстрируют единство в вопросе о наращивании военных сил РФ близ границы с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

По словам источника, переговоры глав МИД G7 были напряжёнными, однако страны пришли к выводу, что в настоящее время всё ещё остаётся дипломатический вариант снижения напряжённости в отношениях с Россией.

Если они решат не идти по этому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жёсткие издержки, G7 абсолютно едина в этом, — сообщил собеседник агентства.

Ранее западные СМИ стали публиковать информацию, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины. В качестве косвенного подтверждения сообщалось о наращивании военного контингента РФ близ украинских границ.

В Москве подобную информацию неоднократно отвергали.

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