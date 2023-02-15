Госдеп заявил, что США продолжат изымать российские активы Представитель Госдепа Рэнд: США продолжат изымать российские активы

Фото: White House/Global Look Press

Вашингтон продолжит изымать активы российских бизнесменов и чиновников, заявила на пресс-конференции у Белого дома директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. Также она добавила, что власти США рассматривают вопрос, как лучше всего распорядиться уже конфискованными средствами.

Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утвержден в декабре. В данный момент мы пытаемся понять, как лучше всего распорядиться этими средствами. Данные деньги были использованы для разжигания войны, теперь мы хотим вернуть их, чтобы поддержать украинский народ в трудную минуту, — заявила Рэнд.

Ранее Дафна Рэнд объявила, что США предоставят Украине дополнительную поддержку на общую сумму $9,9 миллиарда. По ее словам, транш поступит в ближайшие месяцы.

Ранее руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Он уточнил, что ведомство будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Киеву.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что немецкое правительство может передать Украине замороженные российские активы в том случае, если союзники сделают то же самое и будут решены юридические вопросы. По сведениям агентства, глава МИД ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.