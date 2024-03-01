Госдеп высказался о подготовке России к применению ядерного оружия Госдеп: США не нашли признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Фото: МО России

Соединенные Штаты не фиксируют признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон будет продолжать внимательно следить за ситуацией, поскольку США «уже неоднократно слышали безответственную риторику» со стороны российского руководства касательно ядерного оружия.

В прошлом доводили до России в частном порядке и по прямым [каналам связи возможные] последствия применения ядерного оружия. При этом мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы продолжим внимательно следить за этим, — отметил Миллер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подчеркнул, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине. При этом он указал, что информация, куда направлен стратегический ракетный комплекс «Сармат», способный нести ядерную боеголовку, является засекреченной.

До этого военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош рассказал, что в ближайшие годы развитие российских сил ядерного сдерживания будет идти по двум направлениям. Одним из них, уточнил он, будет работа по совершенствованию гиперзвуковых боевых блоков, а другим — улучшение защиты ядерных сил.