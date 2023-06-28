Госдеп: Вашингтон одобрил вывоз дипломатов России из США чартерным рейсом

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Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом дал согласие на вывоз российских дипломатов из страны чартерным рейсом. На брифинге для журналистов, трансляция которого велась на YouTube, он добавил, что в Вашингтоне ожидают аналогичных шагов от Москвы.

Он [самолет] заберет российских дипломатов. Я не буду называть их число, об этом может говорить только Россия. Ротация дипломатического персонала проходит в обычном порядке, в данном случае это и имело место. Американские власти разрешили пролет чартерного рейса в США за дипломатами, — подчеркнул Миллер.

Он также выразил надежду на то, что Россия предоставит транспортный коридор для американского посольства в Москве.

ТАСС ранее сообщил, что из Москвы в Вашингтон отправился Ил-96 специального летного отряда «Россия». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что борт вылетел для вывоза российских дипломатов, которым предписано покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Она подчеркнула, что речь идет не о высылке дипломатов.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агенты спецслужб США подходят к российским сотрудникам миссии на улицах и предлагают сотрудничество. По его словам, такие провокации происходят постоянно. Дипломат отметил, что такие попытки тщетны и он не знает, «на что они рассчитывают».