Госдеп: в США не считают Москву «основным арбитром» между Баку и Ереваном

Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Карен Донфрид

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что в Белом доме признают наличие у России влияния и интересов в Закавказье. При этом, пояснила она, в администрации американского президента Москву сейчас не считают «основным арбитром» при урегулировании ситуации между Азербайджаном и Арменией, сообщает ТАСС.

Донфрид добавила, что в Вашингтоне видят участие многих сторон в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном. Так она ответила на вопрос о том, почему сейчас «основным арбитром» в урегулировании ситуации является Россия, а у США в переговорном процессе нет ключевой роли.

Думаю, если вы посмотрите на события последнего года и дальше, то видно расширение участия США в данном процессе, — указала представитель Госдепа.

Она уточнила, что и Баку, и Ереван просили Вашингтон участвовать.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности проведения переговоров президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Встреча может состояться на полях неформального саммита СНГ.