Госдеп увидел в передаче Aurus лидеру КНДР нарушение санкций Госдеп: передача Россией Aurus Ким Чен Ыну нарушает санкции ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача Россией автомобиля Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну нарушает санкции Совета Безопасности ООН, сообщил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на брифинге. По словам члена Демократической партии, о понятии «роскошный автомобиль российского производства» он узнал только недавно.

Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я покупал роскошный автомобиль, я бы стал искать его в России, даже если бы не было санкций, — признался Миллер.

Ранее ЦТАК сообщило, что президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге автомобиль. Машина, по информации агентства, российского производства, однако название марки озвучено не было. Подарок от главы РФ 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. По ее словам, автомобиль «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран» и является «самым лучшим подарком».

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин подарил председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Машина отражает желание России и дальше развивать отношения с Северной Кореей, добавил он.