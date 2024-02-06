Госдеп ушел от ответа на вопрос об уничтожении Ил-76 при помощи ЗРК Patriot Госдеп не стал комментировать слухи об уничтожении Ил-76 ракетами ЗРК Patriot

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Администрация США отказалась комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател посоветовал задать вопрос украинским партнерам.

Пусть об этом говорят наши партнеры на Украине, — заявил он.

Ранее Пател объявил, что власти США ожидают расследования причин катастрофы российского военного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом как от России, так и от Украины. Сотрудник дипведомства заверил, что в курсе заявлений от обеих сторон по поводу крушения борта, однако пока не готов изложить официальную позицию Штатов или свою точку зрения о произошедшем. В Вашингтоне, по его словам, поддержали бы проведение Москвой и Киевом собственных разбирательств.

Позднее Пател уточнил, что США никоим образом не причастны к катастрофе Ил-76. Однако Следственный комитет России установил, что Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с помощью американского ЗРК Patriot — на фрагментах объектов, обнаруженных на месте падения самолета, были найдены маркировки компании Raytheon. Анализ с применением методов спектрометрии также подтвердил иностранное происхождение оружия, сбившего самолет.