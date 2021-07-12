Госдеп США выразил обеспокоенность кризисом в украинском «Нафтогазе»

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Министерство юстиции США планирует подать в суд на штат Техас после недавно принятого закона, согласно которому введён запрет на аборты на сроке от шести недель. Иск может быть подан уже 9 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно закону, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение, даже при условии, что речь идёт о жертвах изнасилований. При этом документ позволяет американцам подавать иски против...