Госдеп США выразил обеспокоенность кризисом в украинском «Нафтогазе»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство обеспокоено кризисом управления в украинской газодобывающей компании «Нафтогаз Украины». Об этом он сообщил на брифинге.
Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в «Нафтогазе», в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», — признался Прайс.
Он добавил, что ведомство «понимает их усилия» в поиске необходимого решения, соответствующего принципам управления, установленным международной Организацией экономического сотрудничества и развития. Он призвал «стратегического партнёра США — Украину» ускорить решение внутренних конфликтов в «Нафтогазе» в связи с продолжением «российской агрессии и оккупации». Он подчеркнул, что Госдеп Соединённых Штатов приветствует вовлечённость Киева в скорейшее урегулирование внутренних противоречий в «Нафтогазе».
Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс негативно отреагировал на решение кабинета министров Украины уволить экс-главу Нафтогаза Андрея Коболева. Его должность занял бывший министр энергетики, Юрий Витренко.