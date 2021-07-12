16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Госдеп США выразил обеспокоенность кризисом в украинском «Нафтогазе»

11:17, 10 сентября 2021
Госдеп США выразил обеспокоенность кризисом в украинском «Нафтогазе» Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что ведомство обеспокоено кризисом управления в украинской газодобывающей компании «Нафтогаз Украины». Об этом он сообщил на брифинге.

Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом руководства в «Нафтогазе», в том числе отставками 8 сентября независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», — признался Прайс.

Он добавил, что ведомство «понимает их усилия» в поиске необходимого решения, соответствующего принципам управления, установленным международной Организацией экономического сотрудничества и развития. Он призвал «стратегического партнёра США — Украину» ускорить решение внутренних конфликтов в «Нафтогазе» в связи с продолжением «российской агрессии и оккупации». Он подчеркнул, что Госдеп Соединённых Штатов приветствует вовлечённость Киева в скорейшее урегулирование внутренних противоречий в «Нафтогазе».

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс негативно отреагировал на решение кабинета министров Украины уволить экс-главу Нафтогаза Андрея Коболева. Его должность занял бывший министр энергетики, Юрий Витренко.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео