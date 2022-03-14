Госдеп США ввёл санкции против 11 представителей оборонного сектора России

Санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России ввёл 14 марта Государственный департамент США. Это сделано в связи с событиями на Украине, говорится в распространённом заявлении ведомства.

Госдепартамент продолжает возлагать тяжёлые последствия за это на руководство российского оборонного сектора, — говорится с сообщении.

В санкционный список американского Госдепа попали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны РФ.

В рамках принятых санкций на территории США будет заблокировано всё имущество или доли имущества данных лиц. Кроме того, блокировке также подлежат любые организации, принадлежащие или косвенно принадлежащие попавшим под рестрикции. Также гражданам США запрещает проводить какие-либо финансовые операции, связанные с их имуществом.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании согласовали четвёртый по счёту пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Предполагается, что новый пакет санкций, помимо персональных ограничений, будет включать приостановку экспорта в Россию предметов роскоши, прекращение инвестиций в энергетический сектор, ограничения в металлургической отрасли.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго. Ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине, считают в Кремле.