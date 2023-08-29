Белый дом передаст Украине еще оружия на четверть миллиарда долларов Госдеп США включил снаряды для ПВО в пакет военной помощи Киеву на $250 млн

Фото: МО США

Соединенные Штаты Америки 29 августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в $250 млн, следует из заявления госсекретаря этой страны Энтони Блинкена. В него входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы. Вместе с тем, Белый дом отправит ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Сегодня мы сообщаем о следующем пакете военной помощи для Украины. <...> Он содержит важные средства, способные помочь украинской армии на поле боя, — говорится в заявлении Блинкена.

10 августа администрация Белого дома запросила у конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году $13 млрд на оказание экстренной военной помощи Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым странам в сфере экономики и безопасности.

Накануне заместитель шефа Пентагона Кэтлин Хикс заявил, что США передали Украине более трех миллионов реактивных снарядов, ракет, минометных и артиллерийских боеприпасов за те полтора года, что идет спецоперация. По ее словам, объем военной помощи, предоставленной Киеву Вашингтоном, превышает $43 млрд. Хикс добавила, что Белый дом дополнительно запросил у конгресса еще $21 млрд и $13 млрд на поставки оружия и боеприпасов.