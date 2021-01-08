Госдеп США снял ограничения на контакты с Тайванем

https://static.news.ru/photo/c1bc6a42-530d-11eb-a70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что все установленные ранее Вашингтоном ограничения на контакты с Тайванем полностью снимаются.

Сегодня я объявляю, что я отменяю все эти самоограничения. Ведомства исполнительной власти должны считать все «руководства по контактам» в отношении Тайваня, ранее выданные Госдепартаментом в рамках полномочий прежних госсекретарей, утратившими законную силу, — приводит «Интерфакс» слова Помпео из сообщения Госдепа США.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон вводил ограничения на сотрудничество и контакты с Тайванем из уважения к властям Китая, так как в Пекине не признают независимость островного государства. Однако, по словам Помпео, Вашингтон отказывается от подобных уступок властям КНР.

Он подчеркнул, что США поддерживают отношения со многими «неофициальными» партнёрами, в том числе и с Тайванем, и Вашингтон не заинтересован в том, чтобы в одностороннем порядке ограничивать такое партнёрство.

Ранее NEWS.ru писал, что по информации СМИ, США ведут переговоры с Тайванем о поставках четырёх разведывательных безбилетников. Сделка оценивается в $600 млн.

Тайвань — небольшое островное государство к востоку от Китая, статус которого остаётся неоднозначным. Государство признано 15 странами — членами ООН и поддерживает с ними дипломатические отношения. Многие другие государства также поддерживают контакты с Тайванем «неофициально».

Власти Китайской Республики (Тайваня) считают Компартию КНР незаконно контролирующей территорию Китая и позиционируют себя как правопреемника учреждённой в Китае в 1911 году Китайской Республики. В свою очередь КНР считает Тайвань провинцией Китая и не признаёт ни независимость островного государства, ни притязания представителей Китайской Республики на руководство Китаем.

Ни США, ни Россия официально не признают государство Тайвань, однако Китайская Республика поддерживает с ним неофициальные дипотношения через свои экономические и культурные представительства, по сути выполняющие функции посольств.