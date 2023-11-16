Госдеп: США скооперировались с КНР по теме антироссийских санкций

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Между США и Китаем имеется высокая степень сотрудничества во всех вопросах, касающихся санкций против России и ограничений на цены на нефть, заявил помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайатт, передает РИА Новости. Таким образом он ответил на вопрос о деятельности Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и связи этой работы с западными санкциями, направленными против энергетического сектора России.

Хочу подчеркнуть, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими китайскими партнерами по всем этим вопросам, связанным с установлением ценовых пределов и режимом санкций, — подчеркнул Джеффри Пайатт.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика практически вернулась к состоянию до февраля 2022 года. Ущерб от западных санкций власти компенсировали за счет нестандартных решений, пишет агентство. Отмечается, что ключевые отрасли российской экономики адаптируются к беспрецедентным ограничениям, а в некоторых случаях и вовсе полностью восстанавливаются. Кроме того, авторы указывают, что Москва сумела найти новых партнеров и увеличить продажу своих энергоносителей.

До этого члены Европейского парламента, неоднократно выступавшие за ужесточение санкций против России, усомнились в их эффективности. Парламентарии призывают Еврокомиссию и Совет ЕС изменить ситуацию, чтобы ослабить российскую экономику, в настоящее время демонстрирующую рост.