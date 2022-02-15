Госдеп США рекомендовал американцам покинуть Белоруссию и Приднестровье

Госдепартамент США распространил несколько заявлений, в которых рекомендовал американским гражданам незамедлительно уехать из Белоруссии и непризнанного Приднестровья в связи с ситуацией вокруг Украины. Главной причиной называется «повышенная напряжённость» в регионе.

Не совершайте поездок в Белоруссию из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом, — говорится в одном из документов.

В заявлении также уточняется, что «31 января 2022 года Госдепартамент распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске».

По мнению сотрудников американского внешнеполитического ведомства, «гражданам США, находящимся в Белоруссии или рассматривающим возможность поехать туда, следует учитывать, что ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряжённость». При этом власти США и ранее не рекомендовали американцам посещать Белоруссию.

Не совершайте поездок в Молдавию из-за COVID-19, необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вокруг Украины, неразрешённого конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями, — отмечается во втором документе.

Кроме того, в заявлении сказано, что гражданам США, которые находятся в Приднестровье, стоит незамедлительно уехать.

Ранее Посольство США во Львове опубликовало обращение к американским гражданам с призывом срочно покинуть территории Украины, Белоруссии и Приднестровья. Причиной называется возросшая угроза российских действий. По словам дипломатов, обстановка может резко ухудшиться.