Госдеп США разрешил поставлять нефть из Венесуэлы в Европу Reuters: Госдеп США разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу из-за санкций на российское сырье

Фото: Chris Huby / Le Pictorium/Global Look Press

Госдепартамент США разрешил нефтегазовым компаниям Eni (Италия) и Repsol (Испания) осуществлять поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне введенных ограничений на российское сырье. Импорт южноамериканских ресурсов может начаться уже в июле, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Нефтяные поставки могут проводиться в обмен на непогашенные задолженности Венесуэлы.

Ключевым условием договора с властями Венесуэлы было то, что нефть должна идти в Европу. Она не может быть продана где-то еще, — сообщает агентство.

Белый дом собирается использовать данное решение в свою пользу. Возобновление замороженных потоков станет предлогом для того, чтобы уговорить венесуэльского президента Николаса Мадуро начать переговоры с местной оппозицией, передает агентство.

Источники Reuters сообщили, что объемы сырья, поставляемого в Европу из Венесуэлы, будут незначительными и не окажут существенного влияния на мировые цены на нефть.

7 марта делегация США прилетела в Венесуэлу для обсуждения перспектив ослабления нефтяных санкций против Каракаса. Таким образом американцы попытались найти альтернативу России на нефтяном рынке.